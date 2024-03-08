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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز.

 حيث تم تحرير 591 محضر تمويني خلال 3 أيام وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ، وتنوعت ما بين 309 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 282 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.

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أشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات ، تحرير 5 محاضر جنح مركز بركة السبع  تنوعت ما بين محضر ضد صاحب مخزن بيع مواد بناء بحوزته 10 طن أسمنت ، ومحضر ضد صاحب محل بيع أعلاف بحوزته 2 طن علف بدون مستندات مجهولة المصدر ، ومحضر ضد صاحب مخبز بحوزته 500 كجم دقيق فاخر جميعهم بدون مستندات مجهولة المصدر ، ومحضر ضد صاحب محل جزارة بحوزته 95 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر مجهولة المصدر ، 
كما تم تحرير محضرين  جنح  الباجور  أحدهم ضد صاحب محل بيع دواجن لإدارة النشاط بدون ترخيص ، وأخر ضد صاحب ثلاجة مجمدات بحوزته 2 كرتونة سمك سردين بدون مستندات مجهولة المصدر  ، وفى مدينة شبين الكوم تم تحرير محضرين ضد  أصحاب مخازن بيع مواد بناء بحوزتهم 20 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر  ، فيما تم تحرير  محضر  ضد صاحب معرض بمركز ومدينة  تلا لحوزته 250كجم سكر  بغرض بيعهم في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.
وفى سياق متصل وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية ، شنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة ، أسفرت عن  ضبط  7 طن لحوم وأسماك ودواجن وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  خلال شهر فبراير الماضي وتم  إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تحقيقاً للصالح العام.
يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتأكد من  الالتزام بالأسعار وتوافر السلع وصلاحيتها لرفع المعاناة عن المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الاولى بالرعاية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية جهاز حماية المستهلك

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