محافظ المنوفية: 2750 بون مواد غذائية مجانية على الأسر الأولى بالرعاية

تسلم إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، 2750 بون مشتريات مواد غذائية مجانية بقيمة ما يقرب من 500 ألف جنيه ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة ، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

جاء ذلك بحضور المحاسب عصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، وشيم الجمل مدير العلاقات العامة بالبنك.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه عملية توزيع البونات المجانية تتم وفقاً للأبحاث الاجتماعية الميدانية لتحديد أولويات الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، لافتاً إلى هذه المبادرة تعد كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتك الفئات المستحقة.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتقديم الدعم المستمر للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مثمناً جهود البنك ومساهمته المجتمعية الفعالة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعي ، مؤكداً على استمرار التعاون الدائم مع البنك الزراعي المصري للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بربوع المحافظة.