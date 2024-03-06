محافظ المنوفية يشهد اصطفاف منافذ متنقلة لضخ 30طن سكر بمعارض أهلاً رمضان

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،صباح اليوم، اصطفاف سيارات مشروعات الخدمة الوطنية لضخ 30 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهاً للكيلو، وسيارات الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية لضخ 3 طن سمك وجمبري بمختلف معارض أهلا رمضان بنطاق مدن شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا وأحياء شرق وغرب شبين الكوم.



يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار، بحضور اللواء عبد الحكيم أمين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتبريدات والتوريدات، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا وأحياء شرق وغرب شبين الكوم.



وخلال تفقده، ثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا ، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.