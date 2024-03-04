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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: ضبط بائع بحوزته ربع طن سكر مدعم قبل بيعه وإحالة الواقعة للنيابة

المنوفية
المنوفية

قال اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى انه تم ضبط ما يقرب من ربع طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء و بأزيد من السعر الرسمي ، حيث تلاحظ قيام بائع بشراء كميات من السكر من معارض "أهلا رمضان "  بنطاق حى غرب بسعر 27 جنيها وبيعه للمستهلك بسعر 45 جنيها .

وعلى الفور تم مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

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وشدد على استمرار تشديد الرقابة الميدانية على جميع المنافذ والأسواق ومنع التلاعب بالأسعار حفاظا على حقوق المواطنين .

وفى ذات السياق ، تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز وذلك على مدار ثلاثة أيام  ماضية ، أسفرت عن  تحرير (527) محضر تموينى متنوع ما بين (282)  محضر مخالفات مخابز و (245) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر  وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة  وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر ضد المدير المسئول عن محل بيع مواد بناء بالباجور لحيازته 10 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر ، ومحضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بالشهداء لحيازته 2 طن نشا غذائي مجهول المصدر ، ومحضر ضد صاحب مصنع حلويات بقويسنا لحيازته ألف لتر زيت مستخلص نواة النخيل بدون مستندات ، وفى شبين الكوم، تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مستودع مواد بناء لحيازتهم 15 طن أسمنت مجهولة المصدر ومحضر ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته 950 كجم عسل أسود مجهول المصدر ، كما تم تحرير عدد 3 محاضر جنح بسرس الليان أحدهما ضد صاحب محل بيع أعلاف لحيازته طن ذرة صفراء مجهولة المصدر وآخر ضد صاحب مخزن بيع مواد غذائية لحيازته 2400 لتر خل بدون مستندات  ومحضر ضد محل بيع مواد غذائية لحيازته 225  كجم ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر .

وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار  تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون علي الجميع وعدم  التهاون مع المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اهلا رمضان التموين والتجارة الداخلية حملات التفتيش محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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