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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: توزيع 7 آلاف كرتونة رمضان.. و950 وجبة إفطار وسحور للأولى بالرعاية

مؤسسات المجتمع المدني
مؤسسات المجتمع المدني في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان وذلك في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية بمختلف أنحاء المحافظة بالشراكة مع  مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية  المشهرة بالمحافظة.

 وقال حازم وفا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أنه سيتم توزيع (7398 ) كرتونة رمضان لعدد (53) جمعية خيرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك ضمن حملة " إفطار صائم " لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء  عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ، قيام المؤسسة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية بطهي وتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان  بمطبخي الإفطار بالمحافظة من خلال الاشتراك مع جمعية فينا خير بمركز الشهداء وجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم، حيث يتم تقديم (700)  وجبة يومياً مغلفة ومعبأة بشكل صحى وآمن ، وكذا تقديم وجبات السحور للصائمين بطاقة (250) وجبة  يومياً بالتنسيق مع جمعية أنصار السنة المحمدية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع ويشارك في الإعداد طهاة ماهرون ويتم التوزيع من خلال المتطوعين في صورة متكاملة للتضامن الاجتماعي والتكافل بين فئات المجتمع خلال شهر رمضان الكريم.


وثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم.

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