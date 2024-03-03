محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ومساعدات مالية لـ26 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد (78) من الأجهزة الكهربائية والتي تضم " ثلاجة – بوتاجاز – غسالة " لعدد 26 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن ، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ، المهندس وفيق عزت عضو مجلس النواب.



حيث قدم محافظ المنوفية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن ، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة ، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية مقدماً لهم النصائح الأسرية وحثهم علي تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية تنعم بالحياة السعيدة.

وقام المحافظ بتسليم مساعدات مالية لتلك الفتيات للمساهمة في تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية لهن ، مشيراً إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ، مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة ، كون الأسرة تعد اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع.

ومن جانبهن أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهن ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهن ، كما حرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية.