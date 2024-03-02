هشام آمنة يبحث مع محافظ المنوفية المشروعات الاستثمارية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية، تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وشدد وزير التنمية المحلية على التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها عليها حفاظاً على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية علي حرصه الدائم علي إشراك قطاع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تنفيذ آليات الخطة الاستثمارية وتحديد الأولويات في تنفيذ مشروعات الخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة ، وحرصه أيضاً علي المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المنفذة التي تتم على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللوجستي وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط.

كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة .

واختتم اللقاء بتناول جهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال ٢٢لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التركيز على حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد .

وثمن اللواء هشام آمنة الجهود المبذولة من محافظة المنوفية خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة ال٢٢فى التصدى لحالات التعديات والإزالة الفورية فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلي أن المحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة ال ٢٢ إزالة 396 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعدي، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية في أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ ٢٢ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقاً لنسب الإنجاز وتنفيذ المستهدف بالموجة، مؤكد المحافظة مستمرة بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .