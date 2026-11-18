نجحت إدارة العلاج الحر بالمديرية الصحة بالغربية اليوم في ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بنطاق مركز سمنود، وذلك عقب رصدها داخل مناطق زراعية، ودون وجود لافتات أو بيانات تعريفية تشير إلى طبيعة نشاطها، في محاولة لممارسة النشاط بعيدًا عن الرقابة والاشتراطات القانونية المنظمة لتقديم خدمات علاج الإدمان ، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي للصحة النفسية ومفتشي هيئة الدواء المصرية.

توجيهات صحة الغربية

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وباشراف الدكتور هشام زكي مساعد وزير الصحة لشؤون المؤسسات الطبية غير الحكومية، والدكتوره رشا محمود خضر وكيل وزاره الصحه بالغربيه قامت مديريه الصحه بالغربيه بتكثيف الجهود لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق مراكز ادمان

وجاءت الحملة في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف المرور الرقابي على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمة علاجية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكدت الدكتورة رشا ، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون مع أي منشأة تمارس النشاط دون ترخيص، خاصة المنشآت التي تقدم خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي على رأس أولويات المديرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، إلى جانب استصدار قرارات غلق للمنشآت الثلاث، تمهيدًا لتنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.