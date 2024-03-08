كوكتيل إجرام.. مروجو المواد المخدرة بالقاهرة في قبضة الأمن| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

وكذا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- ميزان حساس).

وضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزتها (كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.