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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

سعر كيلو السكر
سعر كيلو السكر

تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد  بالبطاقة.

كيلو السكر 

صرف 6 كيلو سكر على بطاقات التموين


تتيح وزارة التموين  صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.

كيف يتم صرف 6 كيلو سكر على البطاقة ؟

فمثلا لو بطاقة التموين مقيد عليها فردين يتم صرف عدد 2 كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو ،  والبطاقة 3 أفراد تصرف 3 كيلو سكر وهكذا حتى 6 كيلو سكر للبطاقة المقيد عليها 6 أفراد، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر بالاضافة الى اتاحة صرف السلع الغذائية الأخرى بقيمة الدعم المخصص للبطاقة.

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وزير التموين: مدة تخزين السكر 3 شهور والزيت 6 شهور

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا بتنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة.

مدة تخزين السكر


وحدد وزير التموين في قراره بألا تزيد مدة تخزين سلع السكر والألبان  الجبن المكرونة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

السكر 

موعد انخفاض سعر السكر

أوضح علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعا في معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية قائلًا: "إن السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا والرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة 2.1 شهر، والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجود".

وأشار إلى أن “أزمة أو مشكلة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجار حلها الآن”.

وحول موعد عودة معروض السكر في الأسواق قال: "خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق من خلال وزارة التموين بـ24 جنيها لإعادة بيعه بسعر 27 جنيها للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيها".

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