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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من داخل المدرجات.. أحمد السعدني يساند الأهلي بمباراة القمة

أحمد السعدني من الاستاد
أحمد السعدني من الاستاد

حرص الفنان أحمد السعدني على مساندة النادي الأهلي من داخل المدرجات بمباراة القمة أمام نادي الزمالك، في نهائي كأس مصر الليلة بالمملكة العربية السعودية. 

وتقام حاليا مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية الرياض، بحضور جماهيري ملأ الاستاد. 

 

اعمال أحمد السعدني

وعرضت مؤخرًا مسرحية “ كازانوفا” بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى بالرياض، ويستمر العرض حتى 13 يناير الجارى.

تدور أحداث مسرحية كازانوفا لـ أحمد السعدني حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية و الذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخاً عاطفياً لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو" ؟

وروجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض لمسرحية "كازانوفل" عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت :" مسرحية "كازانوفل" من بطولة أحمد السعدني ومحمد عبد الرحمن توتا وهنا الزاهد ، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى من ٩ إلى ١٣ يناير.

احمد السعدنى أعمال أحمد السعدنى الفنان أحمد السعدني الأهلى الزمالك السعودية

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