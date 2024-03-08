ظهور مفاجئ لـ أحمد حلمي بنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

شهدت مباراة نهائي كأس مصر، ظهور العديد من نجوم الفن بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ورصدت الكاميرات ظهور الفنان أحمد حلمي رفقة المذيع وليد الفراج وعماد متعب لاعب الأهلي السابق.

وتواجد الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك و الأهلي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بنهائي كأس مصر المقام بملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.



لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.