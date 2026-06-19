محافظ الغربية يتابع جهود القضاء على بؤر القمامة .. رفع 577 طن مخلفات وإزالة 16 بؤرة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة خلال يوم واحد عن التعامل مع 16 بؤرة لتجمعات القمامة التاريخية، حيث تم تنفيذ 14 إزالة كلية بالكامل وإزالتين جزئيتين، بإجمالي 577 طنًا من المخلفات والقمامة التي تم رفعها ونقلها إلى المواقع المخصصة، في إطار خطة المحافظة للقضاء على التراكمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة من خلال فرق النظافة والمعدات وسيارات النقل، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن للحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة للقضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة مستمرة لضمان استدامة النتائج المحققة.