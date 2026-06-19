تداول 12 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي حركة التداول خلال الـ24 ساعة الماضية شهد نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ وحركة الوصول والمغادرة 10 سفن.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الجمعة أن إجمالي البضائع المتداولة بلغ 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب تداول 681 شاحنة و142 سيارة، مشيرة إلي أن حركة الواردات شملت استقبال 5 سفن، على متنها 3 آلاف طن بضائع، و298 شاحنة، و124 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات مغادرة 5 سفن محملة بنحو 9 آلاف طن بضائع، و383 شاحنة، و18 سيارة.

وفي ميناء سفاجا، استقبل الميناء ثلاث سفن هي" LiLi و Express والحرية"، فيما غادرته ثلاث سفن أخرى هي: POSEIDON EXPRESS وPRIDGE وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن من البضائع و208 شاحنات، من خلال الرحلات المكوكية، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر نحو 1700 راكب بموانئها.