عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية : 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

اسعار الخدمات
اسعار الخدمات

خصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ٥ خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الاستفسارات، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  وإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الإتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الإتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

IMG_0914
IMG_0914
الاحوال المدنية الداخلية الخدمات الجماهيرية بطاقات الرقم القومى خدمات الأحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي بعد نهائي كأس مصر

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

كوكتيل إجرام.. مروجو المواد المخدرة بالقاهرة في قبضة الأمن| صور

فلوس بالكوم .. عاملان يسرقان أموال من شركتهما بالمقطم

سقوط عصابة الهواتف والدراجات النارية بالقاهرة

ضبط تاجر وشقيقه لقيامهما بتحميل سكر على سيارة بالقاهرة

الرقابة الإدارية تكشف اختلاس مسئولين بالطيران المدني دولارات للاتجار بها بالسوق السوداء

الحماية المدنية تنقذ مباني كلية هندسة بالمطرية من الحريق |صور

ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

سقوط تاجر الألعاب النارية بالجمالية وبحوزته 7 ملايين قطعة

ترشيحاتنا

الوزراء: تعاملنا مع 8997 شكوى بقطاع الصحة في شهر

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا ضمن فعاليات ذكرى يوم الشهيد

الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين ضد أهداف بالبحر الأحمر.. تفاصيل

بآيات الذكر الحكيم.. بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

قنوات تواصل عصرية ومتنوعة.. الحكومة تتلقى 123 ألف شكوى خلال شهر

بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ