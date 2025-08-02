198,953 ألف مواطن استفادوا من الخدمات السكانية بالمحافظات خلال يوليو

تبذل الدولة قصارى جهدها في ملف القضية السكانية ونسرد أبرز الجهود المبذولة في الملف خلال شهر يوليو 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ..

الوحدة المركزية للسكان

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر يوليو 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 .

وحدات السكان

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدعم الأنشطة السكانية في الوحدات المحليه ، ومتابعة جهود وحدات السكان لتحقيق أهداف الخطة القومية للسكان والتنمية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع وعي المواطن وتحسين الخصائص السكانية ذات الصلة بالنمو السكاني والصحة والتعليم والعمل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن شهر يوليو 2025 شهد تنفيذ 1352 نشاطًا سكانيًا في 24 محافظة، استفاد منها نحو 198,953 ألف مواطنًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تنوعت الأنشطة بين التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وزواج القاصرات، ومبادرات للقضاء علي التسرب من التعليم والاستثمار في الثروة البشرية ودعم أدوار المرأة اجتماعيا واقتصاديا ، وتم توزيع الأنشطة إقليميًا ، مشيرة إلى أن استحواذ إقليم الوجة القبلي علي تنفيذ ٦٠ ٪؜ من اجمالي الأنشطة التي نفذتها المحافظات استفاد منها 132 ألف مواطن ، كما شهد الوجه البحري تنفيذ 416 نشاطًا، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألفًا و575 فرد.

البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية

وفيما يخص دعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار التقرير الذي أعدته وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ أنه منذ بداية العمل وحتى يونيو 2025 استفاد أكثر من 28 مليون مواطن من خدمات المحور الخدمي، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي أكثر من 2.3 مليون مواطن، كما استفاد حوالى 475 ألف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى 12 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي، وفي مجال بناء القدرات المحلية تم تنفيذ تدريبات دعم وبناء قدرات في محافظات الأقصر وبني سويف، استهدفت أكثر من 130 من منسقي وحدات السكان والمديريات التنفيذية، إلى جانب إعداد كتاب دوري شامل لتفعيل أداء وحدات السكان بالمحافظات.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التقرير أوضح أنه في إطار رفع وعي الشباب وتأهيلهم في رياده الاعمال والشمول المالي ، قامت وحدات السكان بتدريب نحو 46 ألف شاب وفتاة في 65 مركزًا من مراكز "حياة كريمة" بـ10 محافظات، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" وبنك مصر ومشروعك وصندوق التنمية المحلية، وحققت محافظات بني سويف وقنا أعلى نسب إنجاز تجاوزت 100% .

تحسن المؤشرات السكانية

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظات حيث رصدت وحدة السكان المركزية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 1.3% عام 2025 مقارنة بـ2.1% عام 2017، مما يُعد مؤشراً إيجابيًا لفاعلية الجهود المبذولة، كما ارتفع توقع الحياة عند الميلاد إلى 74.1 سنة للإناث و69.1 سنة للذكور،وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الإنجاب المبكر، وهو ما يتطلب مزيدًا من حملات التوعية والتثقيف الصحي للفتيات والشباب حول أهمية تنظيم الأسرة.