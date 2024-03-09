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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تغيير «موديز» نظرتها المستقبلية لمصر «إيجابية» انعكاس سريع للقرارات الاقتصادية الأخيرة

موديز
موديز

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء صفقة مشروع رأس الحكمة، أو تحرير سعر الصرف.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، يعد إنجازًا يجب البناء عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة، لافتا إلى أن من بين العوامل التي أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، علاوة على القرارات الأخيرة مثل رأس الحكمة وضخ سيولة دولارية نقدية ضخمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته مصر بقيادة السيسي، منذ عدة سنوات، وتوفير مناخ استثماري جاذب ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التشغيل، وهو ما تجسد في أكبر صفقة استثمارية في مشروع رأس الحكمة.

وقال النائب احمد محسن، إن تغيير موديز نظرتها للاقتصاد المصري؛ يؤكد قدرته على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في رأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.

موديز وكالة موديز موديز للتصنيف الائتماني وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجلس الشيوخ الشيوخ

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