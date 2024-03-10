كيف أنقذ رجال الحماية المدنية والأمن المركزي طالب تعثر أعلى سفح جبل؟

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب تعثره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتعثر طالب، حال سيره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة المعادى، أثناء مشاهدته لمارثون سير بتلك المنطقة، مما أدى لإحتجازه بمنتصف الجبل على ارتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض وعدم قدرته على النزول أو الصعود .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالإشتراك مع قوات من قطاع الأمن المركزى ، وتم إنقاذه وإنزاله دون إصابات .

من جانبهم تقدم أهلية الطالب بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة .