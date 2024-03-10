نجم تشيلسي السابق: محمد صلاح أعظم إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

قال كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق، إن محمد صلاح هو الملك المصري المتألق دائما، نرى بعض اللاعبين مستواهم يضعف كلما تقدم عمره، ولكن صلاح كلما زاد عمره زاد تألقه في الملاعب فهو مثل الحصان الأسود لا يهدأ له بال إلا عند التسجيل فهو مختلف في كل شئ فنيا وبدنيا فهو شخصية عريقة جدا.

وأضاف كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، أن محمد صلاح أعظم إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي ليس فقط أعظم إفريقي ولكنه يخرج عن إطار إفريقيا بشكل عام.

وتابع كوديتشيني: دروجبا مختلف دوره عن محمد صلاح، فهو مهاجم مختلف عن صلاح نوعا ما لكن أعتقد أن دروجبا لم يتفوق على نجاح محمد صلاح، دروجبا لاعب كبير أيضا ولكن إذا عقدت المقارنة صلاح له عقلية مختلفة فهو يلعب بعقله قبل أن يلعب بقدميه فهو مثل الصقر في الملاعب.