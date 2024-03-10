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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مقارنة بالفنان أحمد زكي|مصطفى شعبان يرد على تشابه «المعلم» مع «شادر السمك»

مصطفى شعبان فى مسلسل
مصطفى شعبان فى مسلسل المعلم

كشف الفنان مصطفى شعبان تفاصيل مسلسله الجديد "المعلم" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل وذلك مع الإعلامى عمرو الليثى مقدم برنامج "واحد من الناس" والذى حرص على زيارة فريق عمل المسلسل فى موقع التصوير.

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وقال مصطفى شعبان : اسمي بأحداث المسلسل (المعلم) وليس لقبي، وهي شخصية ثرية وتمس كل مواطن، وان المسلسل به لازمة (على الله..إن شاء الله) و(أنا ناصحتك وأنت براحتك)، و(توكلنا علي اللي بيوكلنا).. وغيرها".

وأضاف مصطفى شعبان : لا يوجد أي تقارب بين المسلسل وفيلم (شادر السمك) للنجم الراحل أحمد زكي، وفي الفيلم أحمد زكي بدأ من الصفر، ولكن في المسلسل بطل العمل غني ومش بادئ من الصفر، ووجدت ثلاثة شخصيات تابعتهم ولكني لم اقلدهم لأقدم شخصية بطل المسلسل "المعلم"، والحارة المصرية تمتلئ بالنماذج المختلفة وهذا ثراء نقدمه بأحداث المسلسل.

وأوضح مصطفى شعبان : التقيت مع المنتج تامر مرسي وقلت له إن المسلسل مكلف جدا، شادر وحلقة سمك حقيقية، مثل سوق السمك الحقيقي، ونحضر يوميا أسماك من السويس، ويتم تصويره بالنهار ثم يذهب الي المحلات، والمسلسل به شخصيات كثيرة ومختلفة".

وأشار مصطفى شعبان : السيناريو والحوار رائع بأحداث العمل، وشخصية المعلم بها قدر من الكوميديا والتراجيديا، وعلاقتي قريبة بمنذر رياحنة وصديق مقرب جدا مني، والعمل به قدر كبير من النجوم وعلي رأسهم الفنان أحمد بدير وأحمد فواد سليم ومنذر رياحنة وغيرهم الكثير من المبدعين.

مصطفى شعبان مسلسل المعلم 

يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، حيث روّجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف. 

الفنان مصطفى شعبان الراحل أحمد زكي الإعلامي عمرو الليثي النجم مصطفى شعبان برنامج واحد من الناس مصطفى شعبان مسلسل المعلم

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