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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 27 جنيها.. ضخ 72 طن سكر في المنافذ المتنقلة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية


شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء عبد الحكيم أمين ، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات ) لضخ72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهاً للكيلو وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع ، للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم.

 جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.


وتفقد محافظ المنوفية عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم بإجمالي 72 طن لتوزيعهم إلى مدن " شبين الكوم البتانون" - أحياء شرق وغرب - منوف - قويسنا - تلا - " فضلاً عن تدعيم معارض أهلاً رمضان بنطاق المحافظة، وأشار المحافظ إلى أنه وبالتنسيق التام مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم ضخ 30 طن سكر الأربعاء الماضي، وكذا ضخ  16 طن سكر خلال الفترة من 3 يناير وحتى 5 مارس الحالي ، فضلاً عن إتاحة 6 منافذ متنقلة يومياً تجوب أرجاء المحافظة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية " سكر - أرز- مكرونة - لحوم- دواجن- شاي- سمن- زيت- " وغيرها من السلع الضرورية الهامة.

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وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان. 


ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، مقدماً الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

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