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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: تنفيذ أنشطة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم

أنشطة توعوية لشركة
أنشطة توعوية لشركة المياه بالمنوفية

 

أكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة علي المياه واجب ديني ووطني وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادىء الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وأشار، أنه بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربيه والتعليم بالمنوفيه ومعهد تكنولوجيا المعلومات تم التنسيق علي عدد منّ الأنشطه التوعوية الخاصه بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

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وذكر، تنوعت الأنشطة مابين المشاركة في قوافل تعليم كبار بقري سدود وكفر السكرية وميت عافية وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التفاعليه لطلاب المدارس بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم من ورش حكي وندوات توعيه ومسابقات فنية بمدارس الباجور وبركة السبع وأشمون وقويسنا وكذلك زيارات طلاب المدارس الي محطه مياة شبين الكوم المرشحة ومحطة سرس الليان المرشحة وزياره المعهد العالي للتكنولوجيا لمحطه كفر الخضره بالباجور للتعرف على مراحل تنقية المياه والدور الذي تبذله الشركه في وصول كوب مياه صحي ونظيف الي المواطن المنوفي.

وأضاف، تم تعريف الطلاب بجميع مراحلهم العمرية بمراحل تنقية المياة و بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر، شملت الأنشطة توعية الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها .

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