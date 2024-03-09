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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة المنوفية: توزيع 40 ألف طن أسمدة على المزارعين في الموسم الشتوى

توزيع الأسمدة
توزيع الأسمدة

تلقى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أسبوع، حيث أكد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 28 ترخيص تشغيل لـ (مزارع دواجن وماشية، مراكز ألبان، مناحل، مصانع، محلات أعلاف)، وإجراء 26 معاينات ميدانية لـ مزارع دواجن وماشية ومصنع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص.

واشار إلي أنه تم الانتهاء من توزيع أكثر من 40 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى الأول من أكتوبر 2023 وحتى 9 مارس الجاري، مؤكداً على توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية وجاري توزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

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وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 6 كيلو و 150 متر تطهير تعاوني بمراكز بركة السبع ، الشهداء، قويسنا، تلا، أشمون، والتي تخدم مساحة 255 فدان، فضلاًَ عن المتابعة المستمرة للتطهير بصفة دورية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وفي ضوء نشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح، تم عقد العديد من الندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

واستمرارا لتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها فقد تم المرور على مساحة 6000 فدان من الخضر والفاكهة و علاج 318 فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين .

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجمعيات الزراعية المساقى الخصوصية تقليل الفاقد من المياه

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