المالية: 8 مليارات دولار متفق عليها من النقد الدولي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اتفاق صندوق النقد الدولي كان يستهدف استكمال برنامج المراجعة والذي تم تأجيله وحصول الدولة علي ٣٥٠ مليون دولار من اصل 3 مليارات دولار ، ليتم رفع مبلغ التمويل إلي 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.



أضاف في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن يجري الاتفاق مع المؤسسات التمويلية الدولية من بينها بنوك التنمية الأفريقي و البنك الدولي والائتمان الجديد و التنسيق مع اليابان للحصول علي تمويلات تصل إلى 20 مليار دولار .



أشار إلى أن الاتفاق علي صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار عزز قدرات الخزانة العامة.