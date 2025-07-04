سيارة تطيح بشاب لحظة عبوره الطريق بالمريوطية

أطاحت سيارة ملاكي مسرعة بشخص أثناء عبوره الطريق فى منطقة المريوطية، ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة المريوطية، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.