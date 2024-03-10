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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لعرض الاستراتيجية القومية للسكان

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة قامت بحزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كافة المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.

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جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتور صالح إبراهيم مدير فرع المجلس القومي للسكان والدكتورة كريمة السلامونى مدير وحدة السكان بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المعنية والجهات المشاركة.

 

حيث تم خلال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وعرض مؤشرات المسح السكاني الصحي للمحافظة والاستراتيجية القومية للسكان  2023 - 2030 ومحاورها وأهدافها الرئيسية و الفرعية، وإستعراض إنجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال عام 2023  ومقارنتها بالعام السابق 2022، وكذا إستعراض متطلبات المرحلة القادمة.

 

هذا وأكدت الدكتورة نهال بلبع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، بقضية الزيادة السكانية والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين، مشيرة إلي أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

 

كما وجهت باستمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية لآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرة إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني بالتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 / 2030.

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