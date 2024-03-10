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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

النائب محمد أبو العينين يشارك في احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

شارك  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في احتفالية دار الإفتاء المصرية بإعلان نتائج الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هجريًّا، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من كبار مسئولي الدولة.

وحضر الحفل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

كما حضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكلٌّ من: مفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، وسفراء الدول العربية والإسلامية.

 

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

نتيجة رؤية هلال شهر رمضان

 

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.   

وقد تحقَّقَ شرعًا لدى دار الإفتاء من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ، تقدم مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنياً له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

 

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