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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش مقتنع| مدحت شلبي: جوميز غاضب من صفقات الزمالك الشتوية

جوميز
جوميز

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، عدم اقتناعه بالصفقات التي أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي.

كشف الإعلامي مدحت شلبي فى تصريحات تلفزيونية "إن جوميز غاضب من صفقات الزمالك الشتوية، وغير راضٍ عن بعض اللاعبين الجدد باستثناء 3 أسماء فقط وهم عبدالله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة".

وأضاف: "جوميز، غير راضٍ عن باقي الصفقات، هذه الصفقات تمت دون أخذ رأيه لأنه لم يكن تم التعاقد معه، المدير الفني يرى أن اللاعبين الموجودين في الفريق أفضل من باقي الصفقات».

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل،، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل 3 وخسر مثلهم. 

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