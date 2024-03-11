ضبط شخصين بالقاهرة لترويجهما عبوات لسائل مسيل للدموع عبر "فيس بوك"

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر موقع "فيس بوك" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات سائل مسيل للدموع .

بالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 7 عبوات سائل مسيل للدموع.

وإعترف بقيامه بإنشاء الصفحة لإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات ، وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، أمكن ضبطه ، وبحوزته 12 عبوة سائل مسيل للدموع ، وصاعق كهربائى ، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.