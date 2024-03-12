النصر السعودي يودع أبطال أسيا بالخسارة أمام العين الإماراتي

ودع فريق النصر السعودي بطولة دوري أبطال آسيا، من الدور ربع النهائي؛ عقب الخسارة بركلات الجزاء، بنتيجة 1-3 أمام العين الإماراتي، بعد انتهاء لقاء الإياب بفوز النصر بنتيجة 4-3، ليتعادل الفريقين في مجموع اللقاءين بنتيجة 4-4 لتحسم ركلات الجزاء النتيجة لصالح العين ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

وسجل أهداف اللقاء لصالح النصر كل من عبد الرحمن غريب في الدقيقة 45 ، وخالد عيسي لاعب العين في مرماه في الدقيقة 51، وأليكس تيليس في الدقيقة 72، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 118 من ركلة جزاء، بينما سجل أهداف العين الإماراتي كل من سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 28 و54، وسلطان الشامسي في الدقيقة 103.

واتجه الفريقان بعد تلك النتيجة، لركلات الترجيح التى حُسمت لصالح العين الإماراتي.

وأعلن المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرتغالي لويس كاسترو، تشكيل فريقه لمواجهة العين الإماراتي، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العين على النصر، بهدف المغربي سفيان رحيمي.

وغاب عن مواجهة النصر كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا، المصاب في وتر العضلة الأمامية، كما يغيب أيضا الظهير الأيمن سلطان الغنام بسبب إصابة عضلية.

ودفع كاسترو براغد النجار في حراسة المرمى، بدلا من الكولومبي دافيد أوسبينا الذي شارك في مواجهة الذهاب، في ظل غياب وليد عبد الله بسبب الإصابة.

كما شارك اللاعب عبد الرحمن غريب، في القائمة الأساسية مع النصر، بعد تعافيه من تمزق في العضلة الأمامية، غاب بسببه طويلا.

فيما بدأ الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليسـ بدلا من الأسترالي المصاب عزيز بيهيتش.