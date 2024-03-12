زيلينسكي: بوتين يستهدف تدمير كل شئ في أوكرانيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه شخص "غير مناسب" وهدفه الوحيد هو تدمير كل شيء في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني في حوار له مع وسائل الإعلام الفرنسية أن "الناس تسأل ما هي أهداف بوتين، إنه شخص غير مناسب.. هدفه الأول هو تدمير أوكرانيا وكل شيء يعيش في أوكرانيا بأي وسيلة.. أهدافه لا تتغير - تدمير دولتنا واستقلالنا".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يسعى إلى إبادة كل شيء هذا هو هدفه الرئيسي إنه لا يعرف حتى كيف سينتهي هذا، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة له هو أن دولتنا لن تنجو".

وأوضح زيلينسكي أن هذا القصور يتجلى، في الحدث الأخير بأوكرانيا، في 6 مارس، عندما شن الروس هجوما صاروخيا على منطقة أوديسا، حيث كان يتواجد الوفد الذي يضم الرئيس الأوكراني ورئيس وزراء اليونان فى ذلك التوقيت.

وتابع "عندما تكون لدينا حرب ويكون لدينا زعيم اليونان، أو زعيم أي بلد، وبعد ذلك، لا يهم ما هو هدفك، فإنك تتخذ خطوات خطيرة ويضرب صاروخك الباليستي بضع مئات من الأمتار فقط".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يكون هذا تحذيرا من بوتين للزعماء الآخرين بعدم القدوم إلى أوكرانيا، قال زيلينسكي إنه لا يعتقد أن الأمر يستحق الرد على تحذيرات بوتين لأنها غير كافية.

وشدد على أن "بوتين يكتسب السلطة فقط عندما يخاف القادة من تحذيراته، وعندما تخاف المجتمعات من شخص واحد غير كفؤ".