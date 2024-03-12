ضياء رشوان: أمريكا تحاول تحسين صورتها بإلقاء المساعدات وإنشاء ميناء غزة

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن الولايات المتحدة تحاول تحسين صورتها أمام العالم بالانضمام للجهود التي تقوم بها مصر ودول أخرى في إلقاء المساعدات على قطاع غزة عن طريق الجو، والأمر الثاني من خلال الميناء العائم الذي سيقام أمام شاطئ غزة.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هاتان الفكرتان محاولة لتحسين الصورة، لكن من الناحية العملية المساعدات الغذائية التي تنزل من الجو مطلوبة وتكفي ربما لبعض الفئات والمناطق لكن لا يمكن تغطي سكان غزة بأكملها، خاصة أن الطائرات لها حدود في حمل المساعدات والمعونات.

وأشار إلى أن هذا الميناء شيء طيب، لكن السؤال إذا وصلت المساعدات لشاطئ غزة من سيستلمها؟ خاصة أن الأونروا معزولة وهي الجهة الوحيدة التي لديها عدد أفراد يزيد عن 12 ألف شخص في غزة موزعين منذ عشرات السنوات ويعرفون السكان، وبالتالي لا يوجد جهات للتوزيع أو طرقا تسير عليها الناقلات المحملة بالمساعدات من على الميناء.