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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على نابولي

صدى البلد

تأهل برشلونة الإسباني للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نابولي الإيطالي بنتيجة 3-1، في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة كل من فيرمين لوبيز وحواو كانسيلو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 15و17 و84، وسجل هدف نابولي الوحيد أمير رحماني في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

ونجح برشلونة في الفوز بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 ليتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

ودفع تشافي بالثنائي الشاب باو كوبارسي وفيرمين لوبيز من البداية، في وقت يتسلح فيه نابولي بالثنائي المدمر فيكتور أوسيمين وخفيشيا كفاراتسخيليا.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

برشلونة: 

تير شتيجن - كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي - كريستينسن - لوبيز - جوندوجان - يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي

نابولي: 

ميريت - روي - جيسوس - رحماني - دي لورينزو - تراوري - لوبوتكا - أنجويسا - بوليانو - كفاراتسخيليا - أوسيمين

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب دييجو مارادونا.
 

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