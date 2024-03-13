إنقاذ مول بالقاهرة الجديدة من حريق بعد اشتعال النيران في مخبز |فيديو

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مول تجاري شهير بالقاهرة الجديدة من الاحتراق بعد اشتعال النيران في مخبز أسفله .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخبز بلدي اسفل مول خدمي بدائرة التجمع القاهرة الجديدة .

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على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتم السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المول .

وتبين من الفحص احتراق المخبز بالكامل دون الامتداد لباقى المول ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق وكشف ملابسات الحريق .