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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ مول بالقاهرة الجديدة من حريق بعد اشتعال النيران في مخبز |فيديو

المخبز المحترق
المخبز المحترق

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مول تجاري شهير بالقاهرة الجديدة من الاحتراق بعد اشتعال النيران في مخبز أسفله .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخبز بلدي اسفل مول خدمي بدائرة التجمع القاهرة الجديدة .

https://youtube.com/shorts/jCBhL1alJuc

 

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتم السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المول .

وتبين من الفحص احتراق المخبز بالكامل دون الامتداد لباقى المول ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق وكشف ملابسات الحريق .

حريق اشتعال النيران التجمع السيطرة على النيران مخبز بلدى مول تجاري

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