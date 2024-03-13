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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل ومنها تنفيذ كوبرى مشاة "إبراهيم الرفاعى" .

مما يستلزم الغلق الكلى لمحور الكورنيش للقادم من الملك الصالح إتجاه مناطق المعادى، وذلك اعتباراً من الساعة 3صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يوم 13/3/2024 ، مع تحويل حركة المرور للدوران والعودة فيميناً مطلع كوبرى العاشر فمطلع كوبرى الحضارة تجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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