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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعر بها سكان الجنوب..

زلزال قوي يضرب مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت صحيفة لبنان 24 بأنّ سكان المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان، شعروا بهزة أرضيّة شديدة.

ونقلت الصحيفة اللبنانية؛ عن المستوطن الإسرائيلي عوديد موسكوفيتش (47 عاماً) وهو من سكان طبريا قوله: "كنت في العمل ورأيت زجاجة مياه معدنية تتحرك، وأدركت على الفور أنه كان زلزالاً. كان الأمر مخيفاً، كانت زوجتي في المنزل وشعرت بالدوار. الهزة كانت قوية"


وبدوره؛ ذكر مرصد الزلازل الأردني وقوع هزّة ظهر اليوم بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر في بحيرة طبريا، وقد شعر بها سكان شمال الأردن. 

أما في جنوب لبنان، فقد أفاد مواطنون عن شعورهم بهزة أرضية شديدة وذلك قرابة الساعة الـ12.50 ظهراً، وفق التوقيت المحلي في لبنان.

 

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