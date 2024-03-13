تمتلكها دول خليجية.. ثلاثة صناديق ثروة تقترب من التريليون دولار

أفادت وكالة ستيب نيوز؛ بأن منطقة الخليج العربي تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.

وأشارت الوكالة الي ان المملكة العربية السعودية نقلت مؤخرًا حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق.

ولفتت الوكالة الي ان ذلك ساعد كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة قيمتها 993 مليار دولار – أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة – وفقًا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية.

وفي الخليج، تعد أبوظبي موطناً لثلاثة صناديق ثروة – جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ).

وتعد المدينة من بين القلائل على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وأنشأت مؤخرًا شركة استثمار تكنولوجي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول.

