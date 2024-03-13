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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: مصر تستضيف البطولة الدولية الودية بدلا من الإمارات

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن استضافة مصر للبطولة الدولية الودية بدلا من الامارات .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصر تستضيف البطولة الدولية الودية والتي تضم كلا من منتخب مصر و كرواتيا وتونس ونيوزيلندا

البطولة ستقام في القاهرة بدلا من الإمارات


تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، وكرواتيا، وتونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

وطبقا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

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