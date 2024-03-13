حزب الله: ‏استهداف تجمع لجنود الاحتلال ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني ‏استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته مباشرة‌، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف حوالي 4500 هدف لحزب الله، معظمها في لبنان وأيضًا في سوريا، وذلك وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 300 من عناصر حزب الله، من بينهم خمسة من كبار القادة، وأصيب 750 آخرون في الغارات الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".