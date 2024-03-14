منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بإستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، والتي تستضيفها مصر .

بدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء .

حضر المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

431791336_444492374599728_1844538281338496009_n

431812366_444490844599881_8769401668099670065_n

431841022_444490817933217_5059944121357931236_n

431843124_444492321266400_602343248642817148_n

431864210_444492327933066_5490411580385207598_n

431888632_444490904599875_3734332850562745417_n

431892070_444492354599730_5951630947678225515_n

432012435_444492364599729_7218053129006552133_n

432299921_954918936002375_3949456882264800561_n

432544380_444490874599878_6193916000700691243_n

432570750_444490781266554_6208277130123083212_n

432573682_444492407933058_3088492948835951754_n

432589094_444492414599724_9043598631984285874_n

432589677_444492197933079_5480421222936533573_n

432609160_444492387933060_796032139769815799_n

432613367_444492264599739_4431418149889218798_n

432619610_444492204599745_1180777163790415343_n

432620912_444492394599726_2409068292311582332_n

432637825_444490897933209_5094233569590673411_n

433095558_444490891266543_4045152865788778897_n

433103404_444490851266547_8991134555371981888_n