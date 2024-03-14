منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بإستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، والتي تستضيفها مصر .
بدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء .
حضر المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .
يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.