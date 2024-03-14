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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم

صدى البلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بإستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، والتي تستضيفها مصر .

بدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء .

حضر المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث و الرابع ، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

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