عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

قوات الإطفاء اثناء
قوات الإطفاء اثناء التعامل مع النيران

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة احتراق مصنعاً للأثاث بمنطقة ١٥ مايو ، حيث استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية ، وسؤال العاملين لكشف ملابسات الحريق ، وكذا انتداب المعمل الجنائي لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء جمال ياسين المدير العام قد نجحوا في السيطرة علي حريق التهم مصنعاً للأثاث في ١٥ مايو والمكون من ٣ طوابق ، وتبين من الفحص تدمير معظم محتويات المصنع من ماكينات ومعدات وتفحم كميات كبيرة من الأثاث ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

d152d341-7156-43a6-9a62-3077804fc4f9
d152d341-7156-43a6-9a62-3077804fc4f9
12fd2082-2267-4001-848b-c1cee4b95671
12fd2082-2267-4001-848b-c1cee4b95671
7eb35b76-aa87-4000-b72b-f48a2690a353
7eb35b76-aa87-4000-b72b-f48a2690a353
السيطرة على حريق النياية العامة المعمل الجنائى مصنع الاثاث احتراق مصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية

أمن القاهرة يكشف ملابسات جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم

كشف لغز جرائم السرقات بالقاهرة وضبط مرتكبيها | صور

ضربات أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة بالقاهرة | صور

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالقاهرة

إنقاذ مول بالقاهرة الجديدة من حريق بعد اشتعال النيران في مخبز

ترشيحاتنا

إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة وبيان هام لوزارة الدفاع السورية

قرار من المحكمة بشأن اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن مارس 2024

الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين بشأن الطقس في رمضان| درجات الحرارة المتوقعة

الرئيس السيسي يثمن الموقف الإسباني الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ