انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة احتراق مصنعاً للأثاث بمنطقة ١٥ مايو ، حيث استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية ، وسؤال العاملين لكشف ملابسات الحريق ، وكذا انتداب المعمل الجنائي لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء جمال ياسين المدير العام قد نجحوا في السيطرة علي حريق التهم مصنعاً للأثاث في ١٥ مايو والمكون من ٣ طوابق ، وتبين من الفحص تدمير معظم محتويات المصنع من ماكينات ومعدات وتفحم كميات كبيرة من الأثاث ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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