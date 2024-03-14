ضمن أموال المقاصة.. السعودية تقدم سلفة مالية للسلطة الفلسطينية

نقلت وسائل إعلام تابعة لحركة فتح عن مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية ستقدم للسلطة الفلسطينية أموالاً تساوي المبلغ المحتجز في النرويج.

وذكر المصدر - بحسب صحيفة قسطل الإخبارية - إن هناك توافقاً مع النرويج والسعودية على أن تقوم الرياض بتوفير سلفة مالية تعادل المبلغ المحتجز من أموال المقاصة الفلسطينية لدى النرويج.

وأشار المصدر الي ان هذه المبالغ تقدر بمئات ملايين الشواقل، كانت إسرائيل اقتطعتها بحجة تمويل السلطة لقطاع غزة، وضمن حل دولي للافراج عن تلك الأموال، تم نقلها الى النرويج على أن لا تحول للسلطة إلا بعد موافقة إسرائيلية.