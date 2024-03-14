محافظ القاهرة: 21 مليون جنيه تكلفة مصنع للملابس الجاهزة بالأسمرات

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة اليوم /الخميس/ أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحي الأسمرات والذي يتم إنشاؤه لتوفير أكثر من 400 فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه.



وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني المشارك في إقامة هذا المصنع في إطار المشاركة المجتمعية للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.



رافق المحافظ، في جولته، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.



والمصنع الذي تم الانتهاء من 95% من الأعمال به يقع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2، ومزود بكافة الخدمات، كما يضم معرضًا للمنتجات التي سيتم توجيهها للتصدير، وتم استغلال مساحة السطح في إقامة مسجد، كما تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مجال صناعة الملابس لتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به.