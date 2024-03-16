اللقطات الأولى لحريق استوديو الأهرام في العمرانية |فيديو

اندلع منذ قليل حريق هائل فى استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق فى استوديو الأهرام بالجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وتتواجد حالياً قوات الأمن والمطافئ داخل ستديو الاهرام للسيطرة على الحريق .

يجري يجري داخل أستوديو الأهرام بالجيزة تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

أحداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :



مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.