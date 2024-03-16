مشاهد من جحيم الحريق ..لحظة هروب العاملين والفنانين من داخل استديو الأهرام

التقطت عدسة صدى البلد لحظة هروب العاملية من استديو الأهرام بعد اشتعال النيران بداخله.

وكشف الفيديو بعض العمال والفنانين وهم يهرولون مسرعين من داخل الاستديو خوفًا على حياتهم.

وكان اندلع منذ قليل حريق هائل فى استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق فى استوديو الأهرام بالجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

وتتواجد حالياً قوات الأمن والمطافئ داخل ستديو الاهرام للسيطرة على الحريق .

يجري داخل أستوديو الأهرام بالجيزة تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .

فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه.

كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

و دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية.

و اندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي ام سي

أحداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :



مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.