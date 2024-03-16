الأمم المتحدة تختار مصر ضمن 6 دول لعرض تجاربها فى الوقاية من الإدمان

اختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة، حيث اعتبرتها من التجارب الرائدة.

وافتتحت غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد فى مدينة فيينا بدولة النمسا، بمشاركة ممثلى 105 دول، وحضور أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، والسفير محمد الملا، سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بفيينا.



واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال جلسة "الوقاية المبكرة المستندة للدليل العملى كاستثمار لخفض المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن المخدرات"، تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة، ضمن اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا، حيث تم اختيار 6 دول على مستوى العالم "مصر، والمكسيك، والبرازيل، وإيطاليا، وسنغافورة، وقبرص" لعرض تجاربهم فى مجال الوقاية من تعاطى المخدرات فى حضور ممثلى الدول المشاركة والمنظمات العالمية المعنية "منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، ولجنة المنظمات غير الحكومية بفيينا، ومجلس أوروبا محموعة "بومبيدو"، إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية والأفريقية" وسط إشادة من الحضور بتجربة من مصر.

ونجح صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة.

كما تستهدف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أيضا العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات، وشرح كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن “16023” من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب.

ولدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "بيوت التطوع" كمقرات للصندوق بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة، كما يتم إطلاق سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات من خلال استخدام المحتوى المرئي وأيضا تأهيل متطوعي المناطق المطورة وقرى حياة كريمة، حيث تم عقد سلسلة معسكرات لتأهيل الشباب والفتيات من المتطوعين لدى الصندوق على تنفيذ برامج التوعية بالمدارس في المحافظات المختلفة من خلال استخدام المكون المرئي لأول مرة والفيديوهات التوعوية لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان.

كما ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي.

وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.

كما تم إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات "أنت أقوى من المخدرات" وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقى العلاج 400%، واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات، ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وسبق وتم تم عرضها كإحدى قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفيينا 2020، كما حصلت الحملة على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعي.

كما يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق، لا سيما المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات من خلال مقاربة منهجية وتطبيقات عملية، كما يحرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث إن من ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم 33800 متطوع على مستوى جميع المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان، أيضا المشاركة فى التنظيم لجميع الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق، كذلك المشاركة بالفعاليات العالمية.