حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية جديدة حيث اندلع حريق هائل فى ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.

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تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق فى ستوديو الأهرام بالجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي اندلع داخل ستوديو الأهرام بالجيزة تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .

فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه.

وقام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

وأفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

و دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية.

واندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.