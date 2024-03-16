صدمة.. إصابة نجم ناشئي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن محمد عبد الفتاح تاحا لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي بشكل رسمي.

وكتب عبد الفتاح تاحا، لاعب قطاع الناشئين في الأهلي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله دائما وابدا قطع في الرباط الصليبي"

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.