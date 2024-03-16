رد فعل صادم من نجم الزمالك بعد إصابة الشحات واستبعاده من معسكر المنتخب

تعرض حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، للإصابة، خلال معسكر منتخب مصر الأول، الذي يخوضه خلال الفترة الحالية استعدادًا لخوض منافسات البطولة الدولية الودية.

وكتب اسامة حسن لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "حسين الشحات لاعب محلي والله محلي شد في العضله الخلفيه ربنا يشفيك ويعافيك".

خضع حسين الشحات لاعب منتخب مصر لأشعة ورنين مغناطيسي بعدما اشتكى من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة وأثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.