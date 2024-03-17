أخبار السيارات |أسعار تويوتا كورولا وهيونداي توسان..سيارة هاتشباك اقتصادية وبأرخص سعر..5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة جاك الصينية، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات داخل السوق المصري، ومنها السيارة JS3 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ثاني أرخص سيارة بين إصدارات العلامة التجارية المطروحة في مصر، وذلك بعد النسخة S2 والتي يبلغ سعرها مليون و19 ألف جنيه.

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 55 ألف كيلومتر، حيث تباع عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات تحت مفهوم المستعمل، ولكن بحالة الفبريكا كاملة من الداخل والخارج.

تعتبر السيارة ميتسوبيشي ميراج من ابرز السيارات الإقتصادية المقدمة بالسوق المصري، حيث تعد من أرخص إصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، عن فئة الهاتشباك الشهيرة، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، والتي اكتسبت شعبية كبيرة عبر سنوات، وظهرت احدى اصدارات هذه الايقونة، للبيع على الانترنت تحت مفهوم "كسر الزيرو" وبحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

يقدم الصانع الصيني عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الخارجية، ومنها عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر أو الـ SUV.

تواصل سيارات JMC تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 للمرة الأولى وتقديم فئة ثالثة جديدة، للنسخة بوردينج والتي تنتمي إلى عائلة النصف نقل، مع زيادات سعرية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.